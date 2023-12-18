Научный журнал удалил статью о зверолюдях и «сатанистской сущности феминизма» из‑за ошибки с автором

Петербургский научный журнал «Юридическая наука: история и современность» удалил статью, в которой рассказывалось о зверолюдях, сперматозоидах в голове женщин, последствиях «секса с неграми» и «сатанистской сущности феминизма». На это обратило внимание издание «Подъем».
Как утверждалось поначалу, одним из соавторов статьи стал депутат Госдумы Игорь Ананских. В публикации говорилось об американской «программе уничтожения русского населения», проникновении сперматозоидов в мозги женщин, что «первой феминисткой была демоница Лилит», а также о «грязных генах» и детях от темнокожих мужчин.
«Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. „Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге“», — пишут авторы статьи.
После огласки в СМИ «Подъем» взял комментарий у Ананских. Он заявил, что публикация посвящена «культу семьи как первичной ячейке общества». Однако позже депутат отрицал связи с ней: «Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие‑то новости, я отвечал как раз про это». По его словам, его работа связана с развитием семьи как основы общества. Журнал принес ему извинения, уточнил RTVI.
18 декабря «Юридическая наука» удалила номер со статьей. «Подъем» предполагает, что причиной удаления стало не содержание публикации, а упоминание Ананских в качестве соавтора. На сайте вместо девятого номера выложено письмо с извинениями перед депутатом, в котором указано, что его статья будет опубликована позднее.