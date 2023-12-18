Научный журнал удалил статью о зверолюдях и «сатанистской сущности феминизма» из‑за ошибки с автором

После огласки в СМИ «Подъем» взял комментарий у Ананских. Он заявил, что публикация посвящена «культу семьи как первичной ячейке общества». Однако позже депутат отрицал связи с ней: «Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие‑то новости, я отвечал как раз про это». По его словам, его работа связана с развитием семьи как основы общества. Журнал принес ему извинения, уточнил RTVI.