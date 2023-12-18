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«Привет фром Марс»: посмотрите трейлер новогоднего спешела «Кибердеревни»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

«Кинопоиск» показал трейлер новогоднего спешела «Кибердеревни». Его премьера состоится 23 декабря.

31 декабря 2099 года, когда по всей Солнечной системе накрывают столы и наряжают киберёлки, марсианский фермер Николай ждёт к себе в гости с Земли жену и двух дочерей. Но все идет совсем не по плану, когда из‑за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелёты.

«Новый год — праздник семейный, и Николай решает во что бы то ни стало добраться до родных. Помогут ему в этом любимая буханка „Буля“, самодельный телепорт и портативная чёрная дыра», — гласит синопсис.

Сюжет спешела развернется за полгода до событий, показанных в сериале. К роли Николая вернется Сергей Чихачёв, его жену Надю по-прежнему играет Ольга Жевакина, а дочерей — Влада Лукина и Маргарита Силаева.

Режиссером эпизода, как сериала и ютуб-роликов, стал Сергей Васильев. В качестве креативных продюсеров выступили Алексей Фомин и Илья Шутов, а сценаристов — Никита Ворожищев, Григорий Скряпкин и Сергей Васильев.

«В новогоднем спецэпизоде мы перекидываем мостик между событиями, которые были показаны в сериях на YouTube и сериалом на Кинопоиске, рассказываем, с какими приключениями пришлось столкнуться Николаю вместе с семьёй. Думаю, это один из наиболее эмоциональных и лиричных эпизодов, который рассказывает о разлуке космических масштабов», — рассказал постановщик.

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Сергей ВасильевСергей ЧихачевОльга ЖевакинаВлада ЛукинаАлексей ФоминНикита ВорожищевГригорий Скряпкин
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