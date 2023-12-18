«Привет фром Марс»: посмотрите трейлер новогоднего спешела «Кибердеревни»

31 декабря 2099 года, когда по всей Солнечной системе накрывают столы и наряжают киберёлки, марсианский фермер Николай ждёт к себе в гости с Земли жену и двух дочерей. Но все идет совсем не по плану, когда из‑за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелёты.