Костомаров повторил олимпийский номер с Навкой в шоу Авербуха

Спортсмены представили номер в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. «Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — сказала после проката Навка.