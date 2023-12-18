Костомаров повторил олимпийский номер с Навкой в шоу Авербуха

Роман Костомаров и Татьяна Навка повторили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.
Спортсмены представили номер в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. «Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — сказала после проката Навка.
Костомаров поблагодарил зал за прием: «Как и обещал, я вышел на лед». Вот как на прокат отреагировал Авербух: «Хочу сказать слова восхищения Роману Костомарову, его силе духа, его человеческим качествам. Я рад, что мы по-прежнему вместе».
Ранее спортсмен исполнил номер с женой Оксаной Домниной. Для него это был первый выход на лед на коньках перед публикой после болезни.
В январе 2023 года Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией. Он попал в реанимацию, где его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У спортсмена начался сепсис, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Операция была вынужденной: фигурист провел в коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа и началось отмирание.