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Disney работает над перезапуском «Секретных материалов»

Александр Голиков
Сегодня в 10:53

Компания Disney планирует выпустить новую версию популярного научно-фантастического сериала «Секретные материалы». Об этом сообщил Bloomberg.

Продюсером проекта станет Райан Куглер, режиссер «Черной Пантеры» и «Крида: Наследия Рокки». Подробности сюжета и каста пока не рассказываются.

О перезапуске знаменитой серии впервые стало известно в марте 2023-го. Тогда создатель проекта Крис Картер намекнул на разработку новой версии сериала в интервью подкасту «On the Coast with Gloria Macarenko».

«Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять „Секретные материалы“ с новым актерским составом. Так что у него будет много работы, потому что мы охватили большую территорию», — рассказал Картер.

«Секретные материалы» впервые вышли в 1993 году. Главные роли в сериале исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Они сыграли специальных агентов ФБР Малдера и Скалли, которые расследуют дела, связанные с паранормальными явлениями. Проект завершился на 11-м сезоне в 2018 году.

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Walt DisneyФБР
люди
Райан КуглерКрис КартерДэвид ДуховныДжиллиан Андерсон
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