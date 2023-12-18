Исследование: у ипохондриков повышен риск ранней смерти

«Многие из нас — легкие ипохондрики. Но есть и люди с другой стороны спектра, которые живут в состоянии вечного беспокойства, страдания и размышлений о том, что у них есть серьезное заболевание», — заявил доктор Джонатан Э.Альперт из Медицинского центра Монтефиоре в Нью-Йорке.