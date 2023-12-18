Исследование: у ипохондриков повышен риск ранней смерти

Шведские ученые выяснили, что люди, испытывающие чрезмерный страх перед серьезными заболеваниями, умирают раньше. Об этом сообщает научный журнал JAMA Psychiatry.
Ипохондрия — редкое заболевание, симптомы которого выходят за рамки обычных переживаний о здоровье. Люди, страдающие этим расстройством, не могут избавиться от своих страхов, несмотря на обследования и лабораторные анализы.
«Многие из нас — легкие ипохондрики. Но есть и люди с другой стороны спектра, которые живут в состоянии вечного беспокойства, страдания и размышлений о том, что у них есть серьезное заболевание», — заявил доктор Джонатан Э.Альперт из Медицинского центра Монтефиоре в Нью-Йорке.
Исследователи изучили 4100 человек с диагнозом «ипохондрия» и сопоставили их с данными о 41 290 пациентах без такого диагноза, но схожих по возрасту, полу и району проживания. Общий уровень смертности оказался выше среди людей с ипохондрическим расстройством.
Люди с этим заболеванием умирали моложе остальных, средний возраст составлял 70 против 75 лет. Риск смерти от болезней системы кровообращения и дыхания был выше. Исключение составил рак: риск смерти от него был примерно одинаковым. Большинство смертей по неестественным причинам было связано с самоубийствами.
По словам Альперта, направление чрезмерно тревожного пациента к специалистам в области психического здоровья требует осторожности. Ипохондрик может обидеться, потому что ему покажется, что его обвиняют в выдумывании симптомов.
«Нужно с большим уважением и деликатностью донести до пациентов, что это само по себе является неким состоянием, что у него есть название. И, к счастью, есть хорошие методы лечения», — добавил Альперт.