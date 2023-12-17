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«Единая Россия» заставит своих членов платить взносы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57

В устав «Единой России» внесли изменения — обязательные взносы для членов партии, сообщает РБК со съезда. Единого размера выплат не будет.

Обязательные взносы вводятся «по многочисленным обращениям регионов», утверждает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Размер, сроки и порядок выплат в субъектах будут определять самостоятельно, уточнил он.

Также в «Единой России» провели плановую ротацию высшего и генерального советов. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что в ней состоят 2,5 млн человек.

На съезде 17 декабря члены партии поддержали самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих в марте 2024-го выборах президента РФ.

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теги
Единая Россия
люди
Андрей ТурчакДмитрий МедведевВладимир Путин
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