«Единая Россия» заставит своих членов платить взносы

В устав «Единой России» внесли изменения — обязательные взносы для членов партии, сообщает РБК со съезда. Единого размера выплат не будет.
Обязательные взносы вводятся «по многочисленным обращениям регионов», утверждает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Размер, сроки и порядок выплат в субъектах будут определять самостоятельно, уточнил он.
Также в «Единой России» провели плановую ротацию высшего и генерального советов. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что в ней состоят 2,5 млн человек.
На съезде 17 декабря члены партии поддержали самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих в марте 2024-го выборах президента РФ.