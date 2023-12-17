Умер режиссер Отар Иоселиани

Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. О себе он заявил, что приобрел популярность с выпуском драмы «Листопад» в 1966 году, которая рассказывала о протесте сотрудника винодельческого завода против коррупции на предприятии. Фильм был запрещен к показу в Грузии, но в 1968 году получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премию имени Жоржа Садуля.