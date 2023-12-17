Умер режиссер Отар Иоселиани

Режиссер и поэт Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни, рассказал РБК близкий друг кинематографиста фотограф Юрий Рост.
«Это произошло сегодня ночью», — уточнил он. Называть причину и обстоятельства смерти он не стал.
Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. О себе он заявил, что приобрел популярность с выпуском драмы «Листопад» в 1966 году, которая рассказывала о протесте сотрудника винодельческого завода против коррупции на предприятии. Фильм был запрещен к показу в Грузии, но в 1968 году получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премию имени Жоржа Садуля.
Его следующие фильмы, включая «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», также сталкивались с цензурой и сложностями в выпуске из‑за нестандартных для советского кино тем и персонажей. Режиссер рассказывал, что начальник Госкино пообещал не дать ему больше снимать картины.
В 1980 году из‑за конфликта с номенклатурой Иоселиани эмигрировал во Францию. Там он продолжил снимать фильмы, многие из которых получили международное признание и награды, включая «И стал свет», «Фавориты луны», «Охота на бабочек», «Грузия одна», «Разбойники. Глава VII», «Истина в вине!», «Утро понедельника», «Сады осенью» и «Шантрапа». Его последний фильм, «Зимняя песня», был выпущен в 2015 году.