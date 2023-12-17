Netflix анонсировал ремейк «Ван-Пис» от авторов «Атаки титанов» и «Семьи шпиона»

Netflix готовит новое аниме по манге «One Piece». Короткий ролик стриминговый сервис презентовал на мероприятии Jump Festa 2024.
Из анонсирующего ролика также известно, что его разработкой займется Wit Studio, ответственная за популярный сериал «Семья шпиона» и первые три сезона «Атаки титанов».
Новое аниме выходит в честь 25-летия с момента релиза первого выпуска оригинальной манги. «Легенда, начавшаяся 25 лет назад, разошлась далеко по всему миру. Давайте вновь отправимся в путешествие! Приготовьтесь к новому ремейку с новой командой аниматоров», — говорится в видео.
Наконец, в конце можно услышать голос Манки Д.Луффи, который говорит: «Первым делом мне нужно набрать команду. Думаю, 10 человек будет достаточно».
Первый выпуск «One Piece» был выпущен в журнале Weekly Shonen Jump в августе 1997 года, с тех пор манга получила более 100 томов, а новые главы выходят по сей день.
По ней уже есть один мультсериал, находящийся в эфире с 1999 года. У него вышло уже 14 сезонов и более 1000 эпизодов, а также 15 полнометражных мультфильмов.
Кроме этого Netflix уже выпустил первый сезон игрового сериала по манге. Он получил одобрительные отзывы критиков, стал одним из самых популярных шоу в 2023 году и вскоре получит второй сезон.