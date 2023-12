В соцсетях восхищаются прохожим, который отказался давать тиктокеру «правильный» ответ

Тысячи лайков получили комментарии о том, что @Shaneyyricchh проиграл в этом противостоянии. А фразы его собеседника «Оба» (Both), «Я отклоняю вопрос» (I reject the question) и «Очень жаль» (Too bad) стали крылатыми. Оригинальный ролик посмотрели 2,2 млн раз, а вместе с перезаливом в другие соцсети — десятки миллионов (например, этот пост увидели почти 30 млн).