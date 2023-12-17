Реклама
Новости

В соцсетях восхищаются прохожим, который отказался давать тиктокеру «правильный» ответ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

В соцсетях обсуждают видео, в котором тиктокер добивается от прохожего нужного ответа, но не получает его. Пользователи решили, что «ботаник» уделал инфлюэнсера в отстаивании своей позиции.

Американский блогер @Shaneyyricchh задает прохожим вопросы на политические темы — например, предлагает выбрать между президентом и экс-президентом США Джо Байденом и Дональдом Трампом. 12 декабря он опубликовал ролик с вопросом «Права ЛГБТ*-сообщества или экономическая стабильность», который поставил в тупик его самого.

@Shaneyyricchh добивался «правильного» ответа, но его собеседник настаивал на своем — оба варианта «вполне совместимы». Тиктокер повторял, что выбрать оба варианта и отказаться от ответа нельзя, а в ответ слышал: «Я только что так и сделал». Блогер так и не получил желаемого ответа.

Тысячи лайков получили комментарии о том, что @Shaneyyricchh проиграл в этом противостоянии. А фразы его собеседника «Оба» (Both), «Я отклоняю вопрос» (I reject the question) и «Очень жаль» (Too bad) стали крылатыми. Оригинальный ролик посмотрели 2,2 млн раз, а вместе с перезаливом в другие соцсети — десятки миллионов (например, этот пост увидели почти 30 млн).

@janhopi: «Мы должны заменить этого гордого арийского мальчика „Да“ на этого парня, пришло время перемен»

1 из 7

«Я скучаю по тем временам, когда это была доминирующая порода ботаников»

2 из 7

«„Это неправильный ответ“. Это неверный вопрос, ты чертов идиот»

3 из 7

«Объяснение видео:

„Не-е-е-е-т, это неправильный ответ“

„Очень жаль“»

4 из 7

«„Ты не можешь отказаться от ответа“

„Я только что это сделал“

👑👑👑👑👑»

5 из 7

«Мне чертовски нравится этот архетип ботаника, и именно поэтому я, когда рос, проводил так много времени в кругах ботаников»

6 из 7
7 из 7

Пользователи сошлись во мнении, что вопрос тиктокера изначально был неверным и создавал иллюзию, что одно противоречит другому. Неизвестный прохожий своими ответами подчеркнул, что оба варианта могут сосуществовать одновременно.

* Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
люди
Джозеф БайденДональд Трамп
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»