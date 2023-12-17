В соцсетях восхищаются прохожим, который отказался давать тиктокеру «правильный» ответ

В соцсетях обсуждают видео, в котором тиктокер добивается от прохожего нужного ответа, но не получает его. Пользователи решили, что «ботаник» уделал инфлюэнсера в отстаивании своей позиции.
Американский блогер @Shaneyyricchh задает прохожим вопросы на политические темы — например, предлагает выбрать между президентом и экс-президентом США Джо Байденом и Дональдом Трампом. 12 декабря он опубликовал ролик с вопросом «Права ЛГБТ*-сообщества или экономическая стабильность», который поставил в тупик его самого.
@Shaneyyricchh добивался «правильного» ответа, но его собеседник настаивал на своем — оба варианта «вполне совместимы». Тиктокер повторял, что выбрать оба варианта и отказаться от ответа нельзя, а в ответ слышал: «Я только что так и сделал». Блогер так и не получил желаемого ответа.
Тысячи лайков получили комментарии о том, что @Shaneyyricchh проиграл в этом противостоянии. А фразы его собеседника «Оба» (Both), «Я отклоняю вопрос» (I reject the question) и «Очень жаль» (Too bad) стали крылатыми. Оригинальный ролик посмотрели 2,2 млн раз, а вместе с перезаливом в другие соцсети — десятки миллионов (например, этот пост увидели почти 30 млн).
@janhopi: «Мы должны заменить этого гордого арийского мальчика „Да“ на этого парня, пришло время перемен»
«Я скучаю по тем временам, когда это была доминирующая порода ботаников»
«„Это неправильный ответ“. Это неверный вопрос, ты чертов идиот»
«Объяснение видео:
ㅤ
„Не-е-е-е-т, это неправильный ответ“
ㅤ
„Очень жаль“»
«„Ты не можешь отказаться от ответа“
ㅤ
„Я только что это сделал“
ㅤ
👑👑👑👑👑»
«Мне чертовски нравится этот архетип ботаника, и именно поэтому я, когда рос, проводил так много времени в кругах ботаников»
Пользователи сошлись во мнении, что вопрос тиктокера изначально был неверным и создавал иллюзию, что одно противоречит другому. Неизвестный прохожий своими ответами подчеркнул, что оба варианта могут сосуществовать одновременно.
* Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны.