В соцсетях восхищаются прохожим, который отказался давать тиктокеру «правильный» ответ

@Shaneyyricchh добивался «правильного» ответа, но его собеседник настаивал на своем — оба варианта «вполне совместимы». Тиктокер повторял, что выбрать оба варианта и отказаться от ответа нельзя, а в ответ слышал: «Я только что так и сделал». Блогер так и не получил желаемого ответа.