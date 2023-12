Умер барабанщик AC/DC Колин Берджесс

За короткое время в составе барабанщик принял участие в записи одного сингла, в который вошли ставшая хитом в Австралии «Can I Set Next To You, Girl», и песня «Rockin' in the Parlour». Первый трек была позже перезаписан группой для альбома AC/DC 1975 года «T.N.T.» вместе с барабанщиком Филом Раддом и Боном Скоттом — участниками, которые в конечном итоге заменили Берджеса и Эванса.