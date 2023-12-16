Умер барабанщик AC/DC Колин Берджесс

Барабанщик оригинального состава AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на страницах коллектива в социальных сетях.
«Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Не держи зла, покойся с роком, Колин», — пишут представители AC/DC. Они не стали уточнять причину его смерти.
Берджесс был частью оригинального состава AC/DC, сформированного в 1973 году и включавшего гитаристов Малькольма и Ангуса Янгов, басиста/саксофониста Ларри Ван Кридта и вокалиста Дэйва Эванса.
Однако пребывание Берджесса в AC/DC продлилось всего четыре месяца, так как в феврале 1974 года он был уволен из группы за то, что якобы выступал на сцене в нетрезвом виде. Музыкант позже утверждал, что кто‑то подлил ему спиртное в напиток.
За короткое время в составе барабанщик принял участие в записи одного сингла, в который вошли ставшая хитом в Австралии «Can I Set Next To You, Girl», и песня «Rockin' in the Parlour». Первый трек была позже перезаписан группой для альбома AC/DC 1975 года «T.N.T.» вместе с барабанщиком Филом Раддом и Боном Скоттом — участниками, которые в конечном итоге заменили Берджеса и Эванса.