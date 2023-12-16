Умер барабанщик AC/DC Колин Берджесс

Однако пребывание Берджесса в AC/DC продлилось всего четыре месяца, так как в феврале 1974 года он был уволен из группы за то, что якобы выступал на сцене в нетрезвом виде. Музыкант позже утверждал, что кто‑то подлил ему спиртное в напиток.