Экс-губернатор Омска хочет установить в городе памятник Егору Летову

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что хочет установить памятники лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову и поэту Тимофею Белозерову. Его слова передает «Новый Омск».
Установкой памятников будет заниматься фонд экс-губернатора «Духовное наследие». Работы планируется провести в 2024 году после установки монументов Аркадию Кутилову и Михаилу Шангину.
«Фонд расширяет диапазон своей работы. Считаю, что Омск должен отдать должное всем деятелям культуры разных поколений, которые внесли заметный и большой вклад в развитие не только региональной культуры, но и сибирской, и российской культуры», — сказал Полежаев.
При этом он отметил, что установку памятников Летову и Белозерову не стоит обсуждть с жителями. По мнению экс-губернатора, если бы ранее между горожанами велась дискуссия по возвращению соборов, то их бы сейчас не было.
«Это вопрос политической воли и образованности руководителей региона. Понимают они или не понимают значимость возвращения исторических достояний. <…> Когда взрывали памятники, дискуссий не было. А когда возвращать, они решили возвращать дискуссии», — заключил он.
Пресс-секретарь нынешнего главы региона Мина Ахвердиева сказала, что официальных обращений по поводу установки памятника Летову не поступало. Она также уточнила, что «просто так» монументы не появляются, есть согласовательные процедуры, и «во всем должен быть порядок».