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Вышел тизер еще одной документалки о Месси от Apple TV+

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:48

Apple TV+ выпустила тизер четырехсерийного фильма «Кубок мира Месси: Восхождение легенды». Премьера документалки состоится 21 февраля 2024 года.

Она расскажет болельщикам о пяти играх Лионеля Месси на чемпионате мира, кульминацией которых стала победа в Катаре. В тизере показали архивные кадры из юности Месси, пленку из автобуса сборной Аргентины, а также интервью с самим Месси и иконой футбола Гэри Линекером.

Сериал расскажет о пути Месси от его дебюта на международной арене до Катара, нескольких неудач на чемпионате мира и даже ранней отставки. Также обещается «самое личное интервью с Месси, а также беседы с товарищами по команде, тренерами, соперниками, преданными фанатами и комментаторами».

11 октября на Apple TV+ уже выходил документальный сериал о Месси под названием «Messi Meets America». Проект рассказал о погружении футболиста в Америку, удивительном пути и трансформации футбольного клуба, а также о том, какое влияние спортсмен оказывает на футбол в Северной Америке по мере того, как «Месси-мания» охватывает весь континент.

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Лионель Месси
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