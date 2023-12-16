Вышел тизер еще одной документалки о Месси от Apple TV+

11 октября на Apple TV+ уже выходил документальный сериал о Месси под названием «Messi Meets America». Проект рассказал о погружении футболиста в Америку, удивительном пути и трансформации футбольного клуба, а также о том, какое влияние спортсмен оказывает на футбол в Северной Америке по мере того, как «Месси-мания» охватывает весь континент.