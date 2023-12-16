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Джордж Клуни и Адам Сэндлер снимутся в новом фильме Ноя Баумбаха

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:01

Американские актеры Джордж Клуни и Адам Сэндлер снимутся в новом фильме Ноя Баумбаха, известного по фильмам «История о супружестве» и «Милая Фрэнсис». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Ее сюжет пока держится в секрете. Известно, что продюсерами проекта станут Баумбах, Эми Паскаль и Дэвид Хейман («Барби»).

Ранее Баумбах снял уже три фильма для Netflix. Режиссер выпустил на платформе «Историю о супружестве», а также «Историю семьи Майровиц» и «Белый шум».

Для Сэндлера новая лента Баумбаха тоже станет уже не первой, вышедшей на Netflix. Актер появился в комедии «И не подумай прийти на мою бат-митцву» и фильме «Убийство в Париже».

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Джордж КлуниНой БаумбахАдам СэндлерЭми ПаскальДэвид Хейман
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