Американские актеры Джордж Клуни и Адам Сэндлер снимутся в новом фильме Ноя Баумбаха, известного по фильмам «История о супружестве» и «Милая Фрэнсис». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Ее сюжет пока держится в секрете. Известно, что продюсерами проекта станут Баумбах, Эми Паскаль и Дэвид Хейман («Барби»).
Ранее Баумбах снял уже три фильма для Netflix. Режиссер выпустил на платформе «Историю о супружестве», а также «Историю семьи Майровиц» и «Белый шум».
Для Сэндлера новая лента Баумбаха тоже станет уже не первой, вышедшей на Netflix. Актер появился в комедии «И не подумай прийти на мою бат-митцву» и фильме «Убийство в Париже».