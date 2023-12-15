Сидни Суини рассказала, как на съемках в Австралии ее укусил ядовитый паук

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», рассказала, как ее на съемках в Австралии укусил ядовитый паук. Своей историей она поделилась на шоу Джимми Фэллона.
Инцидент случился во время работы над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», которая выйдет на экраны 22 декабря. В одной из сцен Суини должна была держать большого паука.
«Они сказали мне, что он тренированный. Я не знаю, как можно тренировать чертова паука. Мы снимали, и он вдруг начал кусать меня», — рассказала актриса.
Суини призналась, что закричала от ужаса, но съемочная команда приняла ее крики за актерскую игру. «Никто не прекратил съемку! Так что я стою с пауком на моей руке, он кусает меня, а все вокруг просто смотрят», — вспомнила она.
Девушке понадобилась медицинская помощь. Укус оказался не опасным для жизни и здоровья актрисы. Но она призналась, что очень испугалась и даже думала, что умрет после укуса.
Суини отметила, что ей, несмотря на случившееся, все равно понравилось быть в Австралии. Вскоре актрисе пришлось вернуться на континент, чтобы снимать уже другую кинокартину.