Вышел трейлер фильма «Происхождение» от автора «Сельмы» и «Излома времени»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Происхождение» («Origin»), снятого кинематографисткой Авой Дюверней, автором лент «Сельма» и «Излом времени».
Дюверней поставила драму о реальной писательнице Изабель Уилкерсон, которая выпустила книгу «Касты. Истоки неравенства в XXI веке». Во время работы над изданием Уилкерсон столкнулась с личной трагедией.
Роль лауреатки Пулитцеровской премии в фильме исполнила Онжаню Эллис, известная по фильмам «Военный ныряльщик» и «Рэй». Также в ленте снялись Джон Бернтал, Ньеси Нэш и Вера Фармига.
Кроме того, в проекте можно будет увидеть Эмили Янси, Финна Циттрока, Викторию Педретти, Жасмин Сефас Джонс, Ишу Карлос Блейкер, Одру Макдональд, Конни Нильсен, Блэр Андервуд, Ника Оффермана, Стефани Марч и Майлза Фроста.
«Происхождение» выйдет в прокат 19 января. Фильм выпустит инди-студия Neon, известная по «Паразитам» и «Тоне против всех».
Картина станет своеобразной адаптацией книги Уилкерсон. Лента уже получила превосходные отклики критиков, которые назвали «Происхождение» самым амбициозным и совершенным фильмом Дюверней.