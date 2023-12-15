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Армия Израиля по ошибке убила трех заложников

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:18

Военные Израиля ошибочно приняли троих израильских заложников за «представляющих угрозу» и застрелили их, сообщает армия страны. Это произошло во время боя в районе Шеджайя сектора Газа.

Двое погибших — Йотама Хаима и Самер Талалк. Боевики ХАМАС похитили Хаима из кибуца Кфар-Аза 7 октября, а Талалк — из кибуца Нир-Ам. Семья третьего погибшего заложника попросила не разглашать о нем информацию.

Тела погибших заложников перевезли на израильскую территорию, проводится расследование. «Армия обороны Израиля подчеркивает, что это зона активных боевых действий, в которой в течение последних нескольких дней продолжались бои. Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до сведения всех военнослужащих на местах», — заявили в ЦАХАЛ.

Война между Израилем и ХАМАС длится уже более шести недель. Она унесла жизни 14 128 палестинцев в Газе, по данным правительственных СМИ Газы, и более 1200 человек в Израиле, большинство из которых стали жертвами атаки ХАМАС 7 октября.

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ЦАХАЛХамас
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