Армия Израиля по ошибке убила трех заложников

Тела погибших заложников перевезли на израильскую территорию, проводится расследование. «Армия обороны Израиля подчеркивает, что это зона активных боевых действий, в которой в течение последних нескольких дней продолжались бои. Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до сведения всех военнослужащих на местах», — заявили в ЦАХАЛ.