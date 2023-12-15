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Музыкант Трэвис Баркер продаст кеды с пятнами своей крови за 361 тысячу рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Музыкант Трэвис Баркер продаст кеды с пятнами своей крови на аукционе, посвященному последнему турне группы Blink-182. Об этом сообщил Page Six.

48-летний барабанщик намерен получить за обувь не менее 4 тыс. долларов (около 362 тыс. рублей). Баркер носил черные кеды Vans x Mastermind kicks с черепами по бокам во время мировых гастролей 2023 года.

В розницу такие кроссовки можно приобрести за 115 долларов. Они нравятся не только самому Баркеру, но и его жене — инфлюенсеру Кортни Кардашьян. В такой же паре ее сфотографировали в августе 2023 года.

Помимо кед, Баркер продаст барабанные палочки за 1500 долларов и барабан за 2000 долларов — также покрутые кровью музыканта. Кроме того, музыкант представит на аукционе брюки с его кровью на коленях.

Все эти предметы использовались во время гастролей Blink-182 и записи альбома группы «One More Time». Часть вырученных на аукционе денег пойдет в благотворительную организацию Lost But Not Forgotten CA.

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Кортни Кардашьян
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