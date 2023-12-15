Шесть футболок Лионеля Месси продали на аукционе за почти 8 млн долларов

Комплект из шести джерси, которые Лионель Месси носил во время триумфального для Аргентины чемпионата мира по футболу 2022 года, был продан на аукционе за 7,8 млн долларов. По данным Sotheby’s, это вторая по стоимости продажа футболок за всю историю аукционов и самая высокая цена за артефакты, связанные с Лионелем Месси.
В комплект входят шесть из семи футболок, в которых Месси играл в прошлом году в Катаре. Sotheby’s уточняет, что не хватает только одной футболки из первого тайма финального матча группового этапа против Польши, а также джерси, которые футболист носил во вторых таймах матчей. Последними, скорее всего, спортсмен обменялся с соперниками.
Sotheby’s прогнозировал, что эти майки могут побьют рекорд джерси Майкла Джордана из финала НБА 1998 года, проданной в 1998 году за 10,1 млн долларов. Тогда ведомая баскетболистом «Чикаго Буллз» одержала третью подряд победу в турнире. Аргентинскому футболисту не удалось обогнать американца.
Второй по стоимости футболкой, проданной на аукционе, принадлежала Диего Марадоне. В памятной игре чемпионата мира 1986 года он рукой забил гол в ворота сборной Англии, тот инцидент вошел в историю под названием «Рука Бога». Футболку с этого матча продали за 9,28 млн долларов в мае 2022 года.
По данным ESPN, предыдущим самым дорогим лотом Месси была футболка, надетая во время матча «Барселоны» с мадридским «Реалом» в 2017 году. В той встрече аргентинец сделал дубль и привел клуб к волевой победе, а также забил свой 500 матч за «Барсу». Обладатель оценил её в 450 тыс. долларов.