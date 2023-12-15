Шесть футболок Лионеля Месси продали на аукционе за почти 8 млн долларов

В комплект входят шесть из семи футболок, в которых Месси играл в прошлом году в Катаре. Sotheby’s уточняет, что не хватает только одной футболки из первого тайма финального матча группового этапа против Польши, а также джерси, которые футболист носил во вторых таймах матчей. Последними, скорее всего, спортсмен обменялся с соперниками.