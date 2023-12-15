Высший суд Лондона признал принца Гарри жертвой телефонной прослушки со стороны медиахолдинга Mirror Group Newspapers. Об этом сообщил «Коммерсант».
Компанию, владеющую изданиями Daily Mirror, Daily Express, Daily Star и многими другими, оштрафовали на 140,6 тыс. фунтов стерлингов (около 16 млн рублей). Суд потребовал, чтобы принцу выплатили «скромную» компенсацию.
По словам судьи Тимоти Фэнкорта, Mirror Group оказалась «ответственна лишь за небольшую часть того, от чего пострадал герцог» и «не несет ответственности за все последствия». Только 15 материалов из указанных в иске 33 написали с использованием данных прослушки.
«Я считаю, что его телефон взламывался лишь в незначительной доле случаев и что это, вероятно, тщательно контролировалось определенными людьми в каждой газете», — отметил Фэнкорт.
Адвокат принца Гарри заявил, что его клиент «счастлив выиграть это дело». Герцог Сассекский надеется добиться победы и при рассмотрении других исков против британских таблоидов, в том числе The Daily Mail и The Sun.