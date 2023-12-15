Актрису Изабель Аджани приговорили к двум годам условно за налоговое мошенничество

Французскую актрису Изабель Аджани осудили на два года тюремного заключения условно за налоговое мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщил Screen Daily.
Аджани также выписали штраф в 250 тыс. евро. Адвокат актрисы Оливье Пардо заявил, что подал апелляцию на это решение в суд Парижа. Сама Аджани утверждает, что невиновна в преступлениях.
Артистку признали виновной в уклонении от уплаты налогов на подарок в размере 2 млн евро, а также в том, что она в течение двух лет притворялась, будто живет в Португалии, а не у себя дома во Франции.
Прокуроры требовали наказания для Аджани в виде 18 месяцев, но суд вынес более суровое решение. Это связано с тем, что актриса не явилась на заседание суда в октябре, сославшись на медицинские причины, которые помешали ей прилететь в Париж из Нью-Йорка.