Реклама
Новости

Актрису Изабель Аджани приговорили к двум годам условно за налоговое мошенничество

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36

Французскую актрису Изабель Аджани осудили на два года тюремного заключения условно за налоговое мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщил Screen Daily.

Аджани также выписали штраф в 250 тыс. евро. Адвокат актрисы Оливье Пардо заявил, что подал апелляцию на это решение в суд Парижа. Сама Аджани утверждает, что невиновна в преступлениях.

Артистку признали виновной в уклонении от уплаты налогов на подарок в размере 2 млн евро, а также в том, что она в течение двух лет притворялась, будто живет в Португалии, а не у себя дома во Франции.

Прокуроры требовали наказания для Аджани в виде 18 месяцев, но суд вынес более суровое решение. Это связано с тем, что актриса не явилась на заседание суда в октябре, сославшись на медицинские причины, которые помешали ей прилететь в Париж из Нью-Йорка.

расскажите друзьям
люди
Изабель Аджани
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»