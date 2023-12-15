Netflix выпустит сериал о порноактере Рокко Сиффреди

Стриминговый сервис Netflix готовит к выходу сериал «Supersex», основанный на биографии порноактера Рокко Сиффреди, передает Variety. Премьера состоится 6 марта 2024 года.
Итальянский актер, которому в этом году исполнилось 59 лет, начал карьеру в 1987 году и снялся в более 1500 фильмов для взрослых. С 1993 года он также начал участвовать в съемках как продюсер, сценарист и режиссер.
В 2004 году он заявил, что перестанет сниматься в порно и сосредоточится на режиссерской карьере. Однако спустя пять лет, разочаровавшись в ремесле постановщика, Рокко вновь появился на экране.
Создатели сериала называют его глубокой историей, рассказывающей о детстве и семье Рокко, а также о том, как «простой парень из Ортоны стал самой известной порнозвездой в мире».
Режиссерами «Supersex» выступили Маттео Ровере, работавший над сериалами «Ромул» и «Закон Лидии Поэт», Франческо Карроззини («Висящее солнце») и Франческа Мадзолени («Пунтасакра»). Сценарий для серии написала Франческа Маньери («Мы те, кто мы есть»). В актерский состав вошли Алессандро Борги («Империя: Святой Августин»), Ясмин Тринка («Пиано, соло») и Адриано Джаннини («Двенадцать друзей Оушена»).
Это не первый кинопроект, основанный на биографии Сиффреди. В 2016 году на экраны вышел фильм «Рокко» о профессиональной деятельности и личной жизни порнозвезды. «Афиша Daily» подробно рассказывала о картине в начале 2017 года.