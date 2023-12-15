Циклон «Ваня» принес в Москву огромные сугробы и пробки. Как выглядит город и почему именно Ваня?

Москву накрыл циклон «Ваня», который пришел с Балкан, задев по пути Украину, Беларусь, Молдову и юг России. В столицу он принес рекордные снегопады.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что за сутки на метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков. Еще больше — в Коломне (13 миллиметров), Наро-Фоминске (15) и Долгопрудном (17).
«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений», ― отметил метеоролог. По его словам, в столице к концу пятницы образуются полуметровые сугробы.
В городском хозяйстве Москвы сообщили, что с начала снегопада в городе выпало более 50% месячной нормы осадков.
В связи с метелью, снежными заносами, гололедицей и ветром до 17 метров в секунду в городе объявили желтый уровень опасности. Дептранс рекомендовал жителям выбирать для поездок общественный транспорт. Из‑за «Вани» Москва встала в девятибальные пробки.
На Киевском шоссе образовались пробки из‑за застрявших фур. На ЦКАДе около деревни Малые Вязёмы большегруз перевернулся.
Грузовики коммунальщиков, заполненные убранным с улиц снегом, заполонили улицы.
Но счищаемый с улиц снег не всегда добирается до кузова грузовиков.
А иногда работу коммунальщиков берут на себя отважные пенсионеры.
По прогнозам синптиков, к вечером пятницы осадки в Москве прекратятся. В субботу ожидается местами небольшой снег, температура минус 5 — минус 7 градумов. А в воскресенье на смену снегопадам придет «атлантическое тепло». 17 декабря начнется «оттепельный период, который затянется на всю следующую неделю, сообщил глава прогостического центра «Метео» Александр Шувалов.
Почему «Ваня»?
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя сообщения о циклоне «Ваня», сказал, что ни одна национальная метеослужба не дает имена циклонам в умеренных широтах.
«Для тропических циклонов — да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон — это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла», — отметил он.
По его словам, если циклоны в умеренных широтах все же получают названия в СМИ, синоптики относятся к этому «с доброй иронией». Вильфанд также отметил, что имена циклонам за деньги присваивает Свободный университет в Берлине, стоит это около 200 евро. Чтобы присвоить имя антициклону, нужно заплатить порядка 300 евро — это связано с тем, что антициклоны существуют дольше.