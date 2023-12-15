Циклон «Ваня» принес в Москву огромные сугробы и пробки. Как выглядит город и почему именно Ваня?

По его словам, если циклоны в умеренных широтах все же получают названия в СМИ, синоптики относятся к этому «с доброй иронией». Вильфанд также отметил, что имена циклонам за деньги присваивает Свободный университет в Берлине, стоит это около 200 евро. Чтобы присвоить имя антициклону, нужно заплатить порядка 300 евро — это связано с тем, что антициклоны существуют дольше.