СМИ: Марк Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях

По данным издания, строительства комплекса под названием Koolau Ranch обойдется бизнесмену примерно в 270 млн долларов. В нем будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, «оставаясь среди верхушек деревьев».