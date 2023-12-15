СМИ: Марк Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях

Марк Цукерберг строит на Гавайях огромный комплекс, который будет включать в себя подземный бункер площадью 5000 квадратных футов и аварийный люк. Об этом сообщает Wired со ссылкой на источники и документы по планированию.
По данным издания, строительства комплекса под названием Koolau Ranch обойдется бизнесмену примерно в 270 млн долларов. В нем будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, «оставаясь среди верхушек деревьев».
Два особняка будут соединены туннелем с подземным бункером. В нем, помимо аварийного люка, будут массивные двери, залитые бетоном и собственное энерго-, пище- и водоснабжение.
Цукерберг не первый человек, кто готовится к концу света. Например, гендиректор OpenAI Сэм Альтман хранит в тайнике оружие, золото, антибиотики и противогазы.
А гендиректор Reddit Стив Хаффман купил мотоциклы, оружие и патроны, чтобы в случае необходимости «затаиться в своем доме на какое‑то время». Он даже сделал лазерную операцию на глаза, так как считает, что это поможет ему выжить в случае катастрофы.