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СМИ: Марк Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:32

Марк Цукерберг строит на Гавайях огромный комплекс, который будет включать в себя подземный бункер площадью 5000 квадратных футов и аварийный люк. Об этом сообщает Wired со ссылкой на источники и документы по планированию.

По данным издания, строительства комплекса под названием Koolau Ranch обойдется бизнесмену примерно в 270 млн долларов. В нем будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, «оставаясь среди верхушек деревьев».

Два особняка будут соединены туннелем с подземным бункером. В нем, помимо аварийного люка, будут массивные двери, залитые бетоном и собственное энерго-, пище- и водоснабжение.

Цукерберг не первый человек, кто готовится к концу света. Например, гендиректор OpenAI Сэм Альтман хранит в тайнике оружие, золото, антибиотики и противогазы.

А гендиректор Reddit Стив Хаффман купил мотоциклы, оружие и патроны, чтобы в случае необходимости «затаиться в своем доме на какое‑то время». Он даже сделал лазерную операцию на глаза, так как считает, что это поможет ему выжить в случае катастрофы.

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Марк ЦукербергСэм АльтманСтив Хаффман
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