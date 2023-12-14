Лиза Кудроу снимется в комедийном сериале «Ни одного доброго поступка». Он выйдет на Netflix

Американская актриса Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», снимется в комедийном сериале «Ни одного доброго поступка» («No good deed»). Об этом написал Deadline.
Шоу выпустит стриминговый сервис Netflix. Помимо Кудроу, в нем появится комик Рэй Романо из ситкома «Все любят Рэймонда». Создательницей сериала выступит автор «Мертв для меня» Лиз Фельдман.
«Ни одного доброго поступка» расскажет о трех очень разных семьях, которые задумали купить виллу в испанском стиле 1920-х годов. Дом должен решить все проблемы героев, но превращается в настоящий кошмар для них.
В сериале будет восемь эпизодов. Кудроу сыграет в прошлом талантливую пианистку Лидию Морган, которая воспитывает двоих детей вместе с мужем Полом. Роль последнего исполнит Романо.
Героиня Кудроу, согласно сюжету, крайне расстроена идеей продать их дом в Лос-Фелисе, который запечатлел самые счастливые моменты семьи и сохранил ее самые мрачные секреты.
Фельдман станет шоураннером и исполнительным продюсером комедии наряду с Уиллом Ферреллом и Джессикой Элбаум из Gloria Sanchez Productions, а также Кристи Смит и Сильвер Три. Три срежиссирует пилотные и несколько других эпизодов сериала. Кастингом проекта будут руководить Шерри Томас и Расселл Скотт.