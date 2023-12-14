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Лиза Кудроу снимется в комедийном сериале «Ни одного доброго поступка». Он выйдет на Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:38

Американская актриса Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», снимется в комедийном сериале «Ни одного доброго поступка» («No good deed»). Об этом написал Deadline.

Шоу выпустит стриминговый сервис Netflix. Помимо Кудроу, в нем появится комик Рэй Романо из ситкома «Все любят Рэймонда». Создательницей сериала выступит автор «Мертв для меня» Лиз Фельдман.

«Ни одного доброго поступка» расскажет о трех очень разных семьях, которые задумали купить виллу в испанском стиле 1920-х годов. Дом должен решить все проблемы героев, но превращается в настоящий кошмар для них.

В сериале будет восемь эпизодов. Кудроу сыграет в прошлом талантливую пианистку Лидию Морган, которая воспитывает двоих детей вместе с мужем Полом. Роль последнего исполнит Романо.

Героиня Кудроу, согласно сюжету, крайне расстроена идеей продать их дом в Лос-Фелисе, который запечатлел самые счастливые моменты семьи и сохранил ее самые мрачные секреты.

Фельдман станет шоураннером и исполнительным продюсером комедии наряду с Уиллом Ферреллом и Джессикой Элбаум из Gloria Sanchez Productions, а также Кристи Смит и Сильвер Три. Три срежиссирует пилотные и несколько других эпизодов сериала. Кастингом проекта будут руководить Шерри Томас и Расселл Скотт.

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Лиза КудроуРэй РоманоЛиз ФельдманУилл Феррелл
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