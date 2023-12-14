Лиза Кудроу снимется в комедийном сериале «Ни одного доброго поступка». Он выйдет на Netflix

Фельдман станет шоураннером и исполнительным продюсером комедии наряду с Уиллом Ферреллом и Джессикой Элбаум из Gloria Sanchez Productions, а также Кристи Смит и Сильвер Три. Три срежиссирует пилотные и несколько других эпизодов сериала. Кастингом проекта будут руководить Шерри Томас и Расселл Скотт.