Мадс Миккельсен осваивает территории во имя короля в трейлере «Земли обетованной»

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликовали трейлер исторической драмы «Земля обетованная», в которой снялся датский актер Мадс Миккельсен («Еще по одной», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
Миккельсен сыграл обедневшего героя войны Людвига Калена, который отправляется покорять дикие земли во имя короля. Ему приходится сражаться с бесплодной землей, местными разбойниками и дворянином Фредериком Де Шинкелем, который видит в Калене угрозу своей власти.
«Земля обетованная» обснована на датском романе «Капитан и Энн Барбара», вышедшем в 2020 году. Книга рассказывает о противостоянии Людвига и Де Шинкеля, а также формировании вокруг Калена группы единомышленников.
Режиссером картины выступил Николай Арсел. Он также написал сценарий фильма в соавторстве с Андерсом Томасом Йенсеном. Оператором ленты стал Расмус Видебек, а дизайнером костюмов — Кики Иландер.
В актерский состав фильма вошли Аманда КОллин, Саймон Беннебьерг, Мелина Хагберг, Кристин Куят Торп, Густав Линд, Мортен Хи Андерсен, Томас В. Габриэлссон, Магнус Креппер, Серен маллинг, Мортен Буриан, Якоб Ломанн, Олаф Хойгаард и Феликс Крамер.
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 2 февраля.