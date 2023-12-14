Мадс Миккельсен осваивает территории во имя короля в трейлере «Земли обетованной»

Миккельсен сыграл обедневшего героя войны Людвига Калена, который отправляется покорять дикие земли во имя короля. Ему приходится сражаться с бесплодной землей, местными разбойниками и дворянином Фредериком Де Шинкелем, который видит в Калене угрозу своей власти.