Люси Хейл делится воспоминаниями о прошлых романах в трейлере «Что привело меня к тебе»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер романтической комедии «Что привело меня к тебе», в которой главные роли исполнили Люси Хейл («Милые обманщицы») и Нат Вулфф («Бумажные города», «Стажер»).
Актеры сыграли пару, познакомившуюся на свадьбе знакомых. Герои, как показал трейлер, быстро вступили в отношения, но позднее обнаружили, что оба имеют долгую и сложную историю романов.
Прошлое вынудило героиню Хейл не относиться к отношениям всерьез, а персонажа Вулффа оставило с многочисленными сожалениями. Груз прошлого не дает паре верить в счастливый роман и отталкивает героев друг от друга.
Одновременно с этим именно истории неудач в любви, которыми они делятся друг с другом, сближают персонажей. «Может быть, мы могли бы разобраться во всем вместе?» — спрашивает герой Вулффа в трейлере.
Получится ли у возлюбленных справиться с травмами прошлого и поверить в то, что они способны на счастье, станет известно 19 января, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров.
Автором картины выступил Питер Хатчингс, известный по лентам «Мой любимый враг» и «30 безумных желаний». В актерский состав картины вошли Джон Галлахер-мл., Женевьева Энджелсон, Бритни Олдфорд и Александер Ходж.