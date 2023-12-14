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Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Сериал «Бандитский Петербург», выходивший с 2000 по 2007 год, получит продолжение. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на сценариста Игоря Шушарина.

По его словам, сценарий будущего проекта уже находится в работе. Более того, он практически завершен. Шушарин работал над текстом вместе с писателем Андреем Константиновым, автором цикла очерков «Бандитский Петербург».

Шушарин заявил, что он вместе с Константиновым написал уже большую часть сценария. На это у авторов ушло несколько месяцев. Несмотря на смерть Константинова, сериал будет завершен, пообещал Шушарин.

«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод, а это 28 страниц текста. Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — рассказал сценарист.

О смерти писателя и журналиста Андрея Константинова стало известно 13 декабря. Он умер в возрасте 60 лет после тяжелой и неизлечимой болезни, с которой боролся в течение последнего года.

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