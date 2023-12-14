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Воссоединение Красински и Кэрелла в тизере-трейлере «Воображаемых друзей»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:02

В сети появился трейлер фантастического фильма «Воображаемые друзья». Его премьера состоится 17 мая 2024 года.

«Вы когда‑нибудь размышляли, куда деваются ваши воображаемые друзья, когда вы больше не думаете о них?» — говорится в синопсисе проекта.

Сюжет рассказывает о девочке-подростке по имени Би, обладающей способностью видеть воображаемых друзей, которых когда‑то придумали и забыли дети. Эти существа обладают могущественной силой, способной спасти мир, но для это необходимо, чтобы о них вспомнили хозяева.

В ленте снялись Джон Красински, Стив Кэрелл, Райан Рейнолдс, Фиби Уоллер-Бридж, Фиона Шоу, Бобби Мойнихан, Луис Госсет-мл., Кейли Флеминг, а также Алан С.Ким. Красински и Кэрелл впервые воссоединились после работы над сериалом «Офис».

Красински не только исполнил одну из главных ролей, но еще и выступил в качестве режиссера и автора сценария. Еще над «Воображаемыми друзьями» работал Януш Камински, постоянный оператор Стивена Спилберга и двукратный лауреат «Оскара» за ленты «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».

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Стив КэреллДжон КрасинскиРайан РейнолдсБобби МойниханЯнуш КаминскиСтивен Спилберг
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