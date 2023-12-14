Воссоединение Красински и Кэрелла в тизере-трейлере «Воображаемых друзей»

Красински не только исполнил одну из главных ролей, но еще и выступил в качестве режиссера и автора сценария. Еще над «Воображаемыми друзьями» работал Януш Камински, постоянный оператор Стивена Спилберга и двукратный лауреат «Оскара» за ленты «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».