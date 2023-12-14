Альфонсо Куарон, Эдгар Райт и Тодд Филд назвали свои любимые фильмы года

16 режиссеров поделились с Variety, какие фильмы этого года им понравились больше всего. Вот список их фаворитов:
- Эдгар Райт — «Мы всем чужие»
- Джина Принс-Байтвуд — «Американское чтиво»
- Оливия Уайлд — «Честная игра»
- Дин Флейшер Кэмп — «Опавшие листья»
- Гэри Росс — «Ногти»
- Джеймс Грей — «Оставленные»
- Дэвид Лоури — «Стальная хватка»
- Альфонсо Куарон — «Убийцы цветочной луны»
- Келли Рейхардт — «Май, декабрь»
- Барри Левинсон — «Дайана Найэд»
- Дэниел Шайнерт — «Прошлые жизни»
- Джейн Кэмпион — «Присцилла»
- Дрю Годдард — «Солтберн»
- Джеймс Мэнголд — «Рецепт любви»
- Кирстен Джонсон — «Тотем»
- Тодд Филд — «Зона интересов»
Ранее два главных кинокритика Variety составили персональные списки 10 лучших фильмов 2023 года. Они оба отметили «Оппенгеймер», «Прошлые жизни» и «Май, декабрь».