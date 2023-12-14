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Альфонсо Куарон, Эдгар Райт и Тодд Филд назвали свои любимые фильмы года

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

16 режиссеров поделились с Variety, какие фильмы этого года им понравились больше всего. Вот список их фаворитов:

  • Эдгар Райт — «Мы всем чужие»
  • Джина Принс-Байтвуд — «Американское чтиво»
  • Оливия Уайлд — «Честная игра»
  • Дин Флейшер Кэмп — «Опавшие листья»
  • Гэри Росс — «Ногти»
  • Джеймс Грей — «Оставленные»
  • Дэвид Лоури — «Стальная хватка»
  • Альфонсо Куарон — «Убийцы цветочной луны»
  • Келли Рейхардт — «Май, декабрь»
  • Барри Левинсон — «Дайана Найэд»
  • Дэниел Шайнерт — «Прошлые жизни»
  • Джейн Кэмпион — «Присцилла»
  • Дрю Годдард — «Солтберн»
  • Джеймс Мэнголд — «Рецепт любви»
  • Кирстен Джонсон — «Тотем»
  • Тодд Филд — «Зона интересов»

Ранее два главных кинокритика Variety составили персональные списки 10 лучших фильмов 2023 года. Они оба отметили «Оппенгеймер», «Прошлые жизни» и «Май, декабрь».

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Эдгар РайтАльфонсо КуаронТодд ФилдОливия УайлдГэри Росс
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