Эдди Мерфи в тизере-трейлере нового «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Netflix опубликовал тизер-трейлер нового фильма серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» с подзаголовком «Аксель Фоули».
Сюжет ленты будет сосредоточен вокруг безрассудного детектива Акселя Фоули, которого сыграл Эдди Мерфи. Остальные подробности не уточняются.
Вместе с Мерфи в ленте снялись Джадж Рейнхолд, Пол Райзер, Джон Эштон, Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.
В качестве постановщика выступил малоизвестный режиссер Марк Моллой, а сценариста — Уилл Билл, работавший над «Лигой справедливости Зака Снайдера».
Премьера «Полицейского из Беверли-Хиллз» состоится летом 2024 года. Фильм выйдет на экраны через 20 лет после релиза предыдущей части.