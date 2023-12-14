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Эдди Мерфи в тизере-трейлере нового «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:18

Netflix опубликовал тизер-трейлер нового фильма серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» с подзаголовком «Аксель Фоули».

Сюжет ленты будет сосредоточен вокруг безрассудного детектива Акселя Фоули, которого сыграл Эдди Мерфи. Остальные подробности не уточняются.

Вместе с Мерфи в ленте снялись Джадж Рейнхолд, Пол Райзер, Джон Эштон, Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.

В качестве постановщика выступил малоизвестный режиссер Марк Моллой, а сценариста — Уилл Билл, работавший над «Лигой справедливости Зака Снайдера».

Премьера «Полицейского из Беверли-Хиллз» состоится летом 2024 года. Фильм выйдет на экраны через 20 лет после релиза предыдущей части.

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Netflix
люди
Эдди МерфиДжозеф Гордон-ЛевиттПол РайзерДжон ЭштонКевин Бейкон
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