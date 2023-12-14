Российская модель с протезом снялась для австрийского модного журнала

Новый номер L’Officiel Austria приурочен к 3 декабря — Всемирному дню людей с инвалидностью — и будет выходить зимой. Левенец появилась на страницах журнала в бионическом протезе, инкрустированном 6 тыс. камней Swarovski. Одета Вероника в платье от российского бренда Solangel. В журнале также опубликовано интервью с моделью.