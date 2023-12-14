Российская модель с протезом снялась для австрийского модного журнала

Российская кибермодель и блогерка Вероника Левенец снялась для журнала L’Officiel Austria. Об этом «Афише Daily» рассказала компания «Моторика», которая сделала для девушки механический протез.
Новый номер L’Officiel Austria приурочен к 3 декабря — Всемирному дню людей с инвалидностью — и будет выходить зимой. Левенец появилась на страницах журнала в бионическом протезе, инкрустированном 6 тыс. камней Swarovski. Одета Вероника в платье от российского бренда Solangel. В журнале также опубликовано интервью с моделью.
Неопубликованный снимок с фотосессии для L’Officiel Austria
Неопубликованный снимок с фотосессии для L’Officiel Austria
Вероника родилась с аплазией кисти и части предплечья — это врожденная особенность развития конечности. Несмотря на потребность в протезе, девушка закончила с отличием журфак МГУ, работала на ТВ, построила карьеру модели, вышла замуж и родила ребенка.
Левенец — участница показов Dubai Fashion Week, Московской недели моды и Estet Fashion Week. Сейчас она помогает людям, столкнувшимся с проблемой самовосприятия.