Тревор Ноа в четвертый раз станет ведущим «Грэмми»

Актер подтвердил свое участие в подкасте «What Now? With Trevor Noah». «Думаю, важно кое о чем сказать. Я провожу „Грэмми“, — объявил он. — Я в восторге, это всегда очень весело. Я могу лично наблюдать за церемонией и комментировать происходящее в моменте».