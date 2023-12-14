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Тревор Ноа в четвертый раз станет ведущим «Грэмми»

Александр Голиков
Сегодня в 12:35

Комик Тревор Ноа станет ведущим премии «Грэмми» в 2024 году. Он проведет церемонию в четвертый раз подряд. Об этом сообщил Variety со ссылкой на Национальную академию искусства и науки звукозаписи.

Актер подтвердил свое участие в подкасте «What Now? With Trevor Noah». «Думаю, важно кое о чем сказать. Я провожу „Грэмми“, — объявил он. — Я в восторге, это всегда очень весело. Я могу лично наблюдать за церемонией и комментировать происходящее в моменте».

66-я церемония вручения «Грэмми» состоится 4 февраля 2024 года в Лос-Анджелесе. Номинанты представлены в 94 категориях.

Лидером по количеству номинаций в этом году стала певица SZA — она представлена в девяти категориях, включая «Запись года», «Альбом года» и «Песню года». Семь номинаций получила Виктория Моне, по шесть — Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Оливия Родриго и группа Boygenius.

За звание «Лучший саундтрек» поборются композиции из фильмов «Барби», «Оппенгеймер», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Черная пантера: Ваканда навеки».

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