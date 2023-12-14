На Twitch разрешили эротические танцы, рисунки с наготой и «алкостримы»

Трансляции с метками «эротический контент», «запрещенные вещества», «видеоигры для взрослых» и «азартные игры» не будут появляться в списке рекомендаций на главной странице. Однако они останутся доступными в общем списке каналов, в блоке подписок и в рекомендациях слева, где не отображаются кадры со стрима.