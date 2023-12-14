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На Twitch разрешили эротические танцы, рисунки с наготой и «алкостримы»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:03

Twitch объявил об изменении политики в отношении сексуального контента. Компания разрешила в трансляциях некоторые материалы, запрещенные ранее, но с условием их маркировки как «Сексуализированные темы».

В частности, на Twitch разрешили эротические танцы с раздеванием или демонстративными жестами, например, стриптиз. При этом нельзя обнажать гениталии, ягодицы и соски у женских грудей.

Контент, который «намеренно подчеркивает грудь, ягодицы и область таза», разрешен. Также теперь можно показывать нарисованные, анимированные или скульптурные обнаженные груди, гениталии и ягодицы.

Разрешен боди-арт и надписи на груди и ягодицах. Изображение секса или мастурбации по-прежнему под запретом.

Популярные танцы вроде тверкинга, гриндинга или танцев на шесте разрешили на платформе без специальных пометок. Но транслировать их из развлекательных заведений для взрослых по-прежнему запрещено.

Изменения коснулись и других разделов. Например, пользователи смогут проводить «алкостримы» и курить в эфире, если соответствующим образом будут маркировать свой контент. При этом употребление тяжелых наркотиков на стримах до сих пор запрещено.

Трансляции с метками «эротический контент», «запрещенные вещества», «видеоигры для взрослых» и «азартные игры» не будут появляться в списке рекомендаций на главной странице. Однако они останутся доступными в общем списке каналов, в блоке подписок и в рекомендациях слева, где не отображаются кадры со стрима.

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