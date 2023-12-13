Заместитель главы турецкой исламистской партии «Саадет» Хасан Битмез упал без сознания после речи в парламенте.
С трибуны он осудил действия Израиля в Газе, раскритиковал президента Реджепа Тайипа Эрдогана за недостаточно жесткий курс в отношении еврейского государства и даже обвинил его в «бесконечной любви к Израилю». Выступление оппозиционного парламентария заканчивалось проклятиями в адрес тех, кто поддерживает Израиль.
«Даже если вы избежите мук истории, вы не сможете избежать гнева Аллаха», — процитировал депутат турецкого поэта Сезаи Каракоча и рухнул, ударившись головой о мраморный пол. Согласно протоколу заседания, который приводит Турецкая служба Би-би-си, после падения Битмеза из рядов правящей Партии справедливости и развития послышался голос: «Вот как происходит гнев Аллаха!». Затем председатель парламента объявил 20-минутный перерыв.
Депутату принялись оказывать первую помощь прямо у трибуны, делая ему массаж сердца. Затем 53-летнего Битмеза вынесли на носилках из здания парламента и доставили в больницу, где у него диагностировали сердечный приступ.
В больнице политику поставили сердечные импланты и подключили его к аппарату искусственного кровообращения. Министр здравоохранения Фахреддин Коджа сказал, что у Битмеза были полностью заблокированы две основные вены. Состояние депутата остается критическим, его жизнь под угрозой.