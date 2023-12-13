С трибуны он осудил действия Израиля в Газе, раскритиковал президента Реджепа Тайипа Эрдогана за недостаточно жесткий курс в отношении еврейского государства и даже обвинил его в «бесконечной любви к Израилю». Выступление оппозиционного парламентария заканчивалось проклятиями в адрес тех, кто поддерживает Израиль.