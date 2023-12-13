Неизвестные отпилили голову коня на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы

В ночь на 12 декабря неизвестные отпилили голову коня маршала Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» на Манежной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранительные органы начали проверку. Возбуждено уголовное дело о повреждении воинских памятников (пункты «а» и «б», части 2 статьи 243.4 УК).
Отпилившим голову коню грозит штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Российское военно-историческое общество выразило готовность отреставрировать памятник. Научный директор РВИО Михаил Мягков назвал повреждение горельефа надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную и «ударом исподтишка» российскому обществу во время его противостояния с Украиной и коллективным Западом.
Горельеф в память о Параде Победы 1945 года открыли в сентябре напротив гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, рядом с торговым центром «Охотный ряд». Композиция выполнена из бронзы. Горельеф изображает принимающего Парад Победы маршала Георгия Жукова и командующего парадом маршала Константина Рокоссовского.