Неизвестные отпилили голову коня на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы

Российское военно-историческое общество выразило готовность отреставрировать памятник. Научный директор РВИО Михаил Мягков назвал повреждение горельефа надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную и «ударом исподтишка» российскому обществу во время его противостояния с Украиной и коллективным Западом.