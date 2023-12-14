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МТС выпустил клип «Твори добро» с участием Zivert, Дмитрия Нагиева и Глеба Калюжного

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:24

МТС выпустила клип на кавер песни «Твори добро» певицы Zivert и музыканта Антона Беляева. В съемках приняли участие Дмитрий Нагиев, Глеб Калюжный и Александр Цыпкин, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Клип появился к 30-летию бренда. Его сняли в одном из музеев современного искусства в Москве. Помещения превратили в офис департамента добра, где волшебники исполняют мечты людей.

Дмитрий Нагиев сыграл директора департамента, в котором ведется мониторинг уровня счастья, работает пневмопочта для получения заветных желаний и установлен доброметр. Режиссером клипа выступил Тим Рохо.

«В нашем клипе на песню „Твори добро“ в исполнении Zivert и с аранжировкой от команды Антона Беляева мы хотели порассуждать на тему добра и подарков, создать новогодний вдохновляющий контент от бренда и еще раз напомнить про наш розыгрыш», — отмечает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

В переломном моменте сюжета появляется магический QR-код, который исполняет желания. Воспользоваться им можно и в реальности: он ведет на страницу розыгрыша подарков от экосистемы МТС. Под Новый год можно выиграть автомобиль, путешествие мечты, полезные гаджеты или встречу с любимыми знаменитостями, в том числе Zivert, Александром Цыпкиным или Настей Ивлеевой.

«Как большой компании, отмечающей свой 30-летний юбилей, нам было важно искренно поблагодарить своих клиентов за то, что мы вместе, — добавила Яковлева. — Это, наверно, самый честный розыгрыш подарков от бренда. Мы не берем деньги за платные SMS, не ставим условий, сами платим налоги за победителей».

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Дмитрий НагиевГлеб КалюжныйАнтон БеляевАлександр Цыпкин
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