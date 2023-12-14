МТС выпустил клип «Твори добро» с участием Zivert, Дмитрия Нагиева и Глеба Калюжного

В переломном моменте сюжета появляется магический QR-код, который исполняет желания. Воспользоваться им можно и в реальности: он ведет на страницу розыгрыша подарков от экосистемы МТС. Под Новый год можно выиграть автомобиль, путешествие мечты, полезные гаджеты или встречу с любимыми знаменитостями, в том числе Zivert, Александром Цыпкиным или Настей Ивлеевой.