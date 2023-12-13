«Атлант расправил плечи»: тиктокера поразило удобство стола-книжки, знакомого каждому россиянину

Американского тиктокера поразило удобство стола-книжки. Его зрителей из постсоветских стран удивил позитивный взгляд на предмет, который был в каждой семье и вызывал травматичные воспоминания.
Блогер Ник Лоури живет в Нью-Йорке и снимает ролики о жизни в скромной квартире. Большую часть его контента составляют видео об интерьере и ухищрениях, на которые он и его девушка идут, чтобы освободить как можно больше пространства.
Героем его очередного видео стал винтажный стол-книжка. Блогер отметил небольшую толщину предмета мебели, всего в 30 см. При этом ему удается собрать за ним до 10 человек, а чаще всего для ужина на двоих или создания рабочего пространства требуется лишь одна поднятая секция.
«Столы такого стиля существуют уже несколько столетий и идеально подходят для компактного проживания в квартире», — уверен автор видео. Он также отметил, что похожий можно найти в Ikea за 350 долларов.
Стол оказался очень знаком зрителям Лоури из постсоветских стран. Их удивил позитивный взгляд блогера на предмет, бывший в семье у каждого жителя бывшего СССР.
«Возвращение легенды», — шутит автор самого залайканного комментария.
«Атлант расправил плечи», — вторит ему другой пользователь.
Кому‑то показалось смешным, что американец открыл для себя такой популярный стол лишь в 2023 году, хотя в их семьях он знаком поколениям.
У некоторых вернулись детские воспоминания о том, как они перетаскивали такой стол из комнаты в комнату и били пальцы тяжелыми створками.