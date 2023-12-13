«Атлант расправил плечи»: тиктокера поразило удобство стола-книжки, знакомого каждому россиянину

Героем его очередного видео стал винтажный стол-книжка. Блогер отметил небольшую толщину предмета мебели, всего в 30 см. При этом ему удается собрать за ним до 10 человек, а чаще всего для ужина на двоих или создания рабочего пространства требуется лишь одна поднятая секция.