Реклама
Новости

Ученые: долгие поездки на работу могут привести к депрессии

Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

Долгие поездки на работу могут привести к ухудшению психического здоровья и вызвать депрессию. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование южнокорейских ученых.

Специалисты из Университета Инха в Инчхоне провели опрос более 23 тыс. человек трудоспособного возраста. Респонденты отвечали на вопросы о психическом здоровье, основываясь на пятибалльном индексе благополучия Всемирной организации здравоохранения.

Выяснилось, что люди, которые тратят на дорогу до работы более часа, на 16% чаще испытывают симптомы депрессии, чем те, кто добирается до рабочего места менее чем за полчаса.

«Из‑за меньшего количества свободного времени у людей может не хватить времени на то, чтобы снять стресс и бороться с физической усталостью с помощью сна, хобби и других занятий», — считают ученые.

Хотя исследование и не выявило причин и следствий, но связь между временем поездки на работу и ухудшением психического здоровья среди мужчин была самой сильной у тех, кто не женат, работает более 52 часов и не имеет детей.

Среди женщин длительная поездка на работу была наиболее сильно связана с депрессивными симптомами у респонденток с низкими доходами, у тех, кто работает посменно и у кого есть дети. Для обоих полов такая связь была более выражена у работников с низкими доходами.

Считается, что в Южной Корее одни из самых продолжительных поездок на работу и один из самых высоких показателей депрессии среди стран ОЭСР. Согласно опросу, который использовался в исследовании, среднее время пути на работу у респондентов составило 47 минут, а о симптомах депрессии сообщили четверть опрошенных.

При этом некоторые южнокорейцы указывали и на положительные моменты длительных поездок — они помогают им отвлечься от работы. Science Alert также указывает, что опрос был проведен до пандемии, которая драматически изменила то, как работают множество людей.

расскажите друзьям
теги
ВОЗОЭСР
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»