Ученые: долгие поездки на работу могут привести к депрессии

Долгие поездки на работу могут привести к ухудшению психического здоровья и вызвать депрессию. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование южнокорейских ученых.
Специалисты из Университета Инха в Инчхоне провели опрос более 23 тыс. человек трудоспособного возраста. Респонденты отвечали на вопросы о психическом здоровье, основываясь на пятибалльном индексе благополучия Всемирной организации здравоохранения.
Выяснилось, что люди, которые тратят на дорогу до работы более часа, на 16% чаще испытывают симптомы депрессии, чем те, кто добирается до рабочего места менее чем за полчаса.
«Из‑за меньшего количества свободного времени у людей может не хватить времени на то, чтобы снять стресс и бороться с физической усталостью с помощью сна, хобби и других занятий», — считают ученые.
Хотя исследование и не выявило причин и следствий, но связь между временем поездки на работу и ухудшением психического здоровья среди мужчин была самой сильной у тех, кто не женат, работает более 52 часов и не имеет детей.
Среди женщин длительная поездка на работу была наиболее сильно связана с депрессивными симптомами у респонденток с низкими доходами, у тех, кто работает посменно и у кого есть дети. Для обоих полов такая связь была более выражена у работников с низкими доходами.
Считается, что в Южной Корее одни из самых продолжительных поездок на работу и один из самых высоких показателей депрессии среди стран ОЭСР. Согласно опросу, который использовался в исследовании, среднее время пути на работу у респондентов составило 47 минут, а о симптомах депрессии сообщили четверть опрошенных.
При этом некоторые южнокорейцы указывали и на положительные моменты длительных поездок — они помогают им отвлечься от работы. Science Alert также указывает, что опрос был проведен до пандемии, которая драматически изменила то, как работают множество людей.