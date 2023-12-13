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Умер автор «Бандитского Петербурга» и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

В возрасте 60 лет умер журналист, сценарист и писатель Андрей Константинов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Журналист скончался у себя дома. Последний год он тяжело и неизлечимо болел.

Константинов родился 30 сентября 1963 года в поселке Приволжском Астраханской области. В 1996 году по его инициативе было создано агентство «Служба журналистских расследований».

С февраля 1998-го он был гендиректором и главредом информационно-аналитического «Агентства журналистских расследований» (АЖУР). Контантинов также основал издания 47news и «Фонтанка».

С 1998-го по 2014-й он читал курс лекций на факультете журналистики СПбГУ, а в 2004–2011 годах возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.

За свою жизнь журналист написал такие романы, как «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель», «Меч мертвых». Он также известен как автор серии книг «Бандитский Петербург», по которым снят одноименный сериал.

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Андрей Константинов
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