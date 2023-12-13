Умер автор «Бандитского Петербурга» и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов

В возрасте 60 лет умер журналист, сценарист и писатель Андрей Константинов. Об этом сообщает «Фонтанка».
Журналист скончался у себя дома. Последний год он тяжело и неизлечимо болел.
Константинов родился 30 сентября 1963 года в поселке Приволжском Астраханской области. В 1996 году по его инициативе было создано агентство «Служба журналистских расследований».
С февраля 1998-го он был гендиректором и главредом информационно-аналитического «Агентства журналистских расследований» (АЖУР). Контантинов также основал издания 47news и «Фонтанка».
С 1998-го по 2014-й он читал курс лекций на факультете журналистики СПбГУ, а в 2004–2011 годах возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.
За свою жизнь журналист написал такие романы, как «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель», «Меч мертвых». Он также известен как автор серии книг «Бандитский Петербург», по которым снят одноименный сериал.