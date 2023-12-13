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Кейт Уинслет вернется к роли Ронал в «Аватаре-3»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:05

Джеймс Кэмерон подтвердил, что Кейт Уинслет вновь сыграет Ронал в третьем «Аватаре». Его слова передает Deadline.

По словам режиссера, перед съемками второй части — «Аватар: Путь воды» — актриса ходила в специальную школу, где изучала шаманские практики.

«В фильме вы видели, как она совершает ритуал очищения, чтобы вылечить Кири (Сигурни Уивер. — Прим. ред.). Некоторые техники она покажет и в третьем фильме. Все это основано на реальных практиках», — сказал он.

Фильм «Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря 2022 года. Его действие происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

«Аватар-3» выйдет в мировой прокат 19 декабря 2025 года. Две следующие части ожидаются 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031-го.

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Кейт УинслетДжеймс КэмеронСигурни Уивер
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