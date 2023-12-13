Вышел концертный фильм «Мы есть» с Noize MC*, «Би-2»* и другими уехавшими из России музыкантами

«Фильм был создан командой проекта друг для друга и для всех, кто находится в поисках опоры для продолжения жизни, по инициативе автора и продюсера Ромы Либерова. Когда кажется, что разрушается весь мир и в нем больше нет привычных человеческих вещей, хочется сказать другу другу: „Мы есть“», — говорится в описании фильма.