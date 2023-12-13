Вышел концертный фильм «Мы есть» с Noize MC*, «Би-2»* и другими уехавшими из России музыкантами

Артисты, покинувшие Россию после начала боевых действий на территории Украины, исполнили свои песни в разных странах мира для фильма Романа Либерова «Мы есть».
В проекте приняли участие Noize MC*, Влади, Шым, OQJAV, Андрей Макаревич*, Дмитрий Спирин, Евгений Федоров, Наум Блик, Лигалайз, R.A.Svet, «Би-2»*, «Сансара», «Ногу свело!»* и другие.
Съемки проходили в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Париже, Берлине, Вильнюсе, Черногории, Лимассоле, Белграде, Лиссабоне, Праге, Буэнос-Айресе, Израиле и Монреале.
«Во времена, когда потрясены основы сосуществования людей, а само значение слова „человек“ размыто в своих очертаниях, становится еще важнее беречь друг друга: быть сердечнее, бережнее, отзывчивее — об этом мы и пытались сказать, сочиняя фильм-концерт „Мы есть“», — написал Либеров.
«Фильм был создан командой проекта друг для друга и для всех, кто находится в поисках опоры для продолжения жизни, по инициативе автора и продюсера Ромы Либерова. Когда кажется, что разрушается весь мир и в нем больше нет привычных человеческих вещей, хочется сказать другу другу: „Мы есть“», — говорится в описании фильма.
* Noize MC, Андрей Макаревич, Лева из «Би-2» и Максим Покровский из «Ногу свело!» внесены «Минюстом» в список иноагентов.