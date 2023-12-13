Госдума обязала учителей формировать у учеников «чувство патриотизма»

В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект, закрепляющий «следование традиционным ценностям» в образовательных программах школ и вузов России. Об этом сообщил ТАСС.
Учителя будут обязаны формировать у школьников и студентов «чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению». У учащихся также должно сформироваться «бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации».
Авторами инициативы выступили депутаты разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре.
Изменения должны закрепить в законе «принципы гуманистического характера образования», которые соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Основой для нового законопроекта послужил указ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года. В сообщении президента говорится, что методы воспитания и образования детей по сохранению традиционных ценностей — это необходимое условие национальной идентичности.