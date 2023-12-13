Госдума обязала учителей формировать у учеников «чувство патриотизма»

Учителя будут обязаны формировать у школьников и студентов «чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению». У учащихся также должно сформироваться «бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации».