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Госдума обязала учителей формировать у учеников «чувство патриотизма»

Александр Голиков
Сегодня в 10:37

В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект, закрепляющий «следование традиционным ценностям» в образовательных программах школ и вузов России. Об этом сообщил ТАСС.

Учителя будут обязаны формировать у школьников и студентов «чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению». У учащихся также должно сформироваться «бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации».

Авторами инициативы выступили депутаты разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре.

Изменения должны закрепить в законе «принципы гуманистического характера образования», которые соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Основой для нового законопроекта послужил указ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года. В сообщении президента говорится, что методы воспитания и образования детей по сохранению традиционных ценностей — это необходимое условие национальной идентичности.

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люди
Владимир ПутинСергей Кабышев
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