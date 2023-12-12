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Ума Турман снимется с Ричардом Гиром и Джейкобом Элорди в фильме «О, Канада»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:08

Американская актриса Ума Турман, известная по фильмам «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», снимется в фильме «О, Канада». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером и сценаристом ленты выступит Пол Шредер, снявший «Тихого садовника» и «Холодный расчет». Он адаптирует для экрана роман Рассела Бэнкса «Foregone» — он вышел в 2021 году.

Фильм расскажет историю режиссера-документалиста Леонарда Файфа. Когда в возрасте 80 лет у кинематографиста обнаружили рак, он взялся подводить итоги своей жизни.

Роль Файфа в ленте исполнит Ричард Гир («Красотка», «Ночи в Роданте»). Турман сыграет жену режиссера и его творческого партнера, ради которой он бросил свою прежнюю семью.

Также в фильме снимется Джейкоб Элорди («Эйфория», «Присцилла: Элвис и я»). Продюсерами «О, Канада» выступят Дэвид Гонсалес, Тиффани Бойл, Скотт Ластайти, Меган Хэнлон и Луиза Лоу.

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Ума ТурманРичард ГирПол Шредер
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