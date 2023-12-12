В Хабаровске детям выдали грамоты с гербом Украины. Сотрудников детсада ждут увольнения

В Хабаровске воспитанникам детского сада выдали после спортивных соревнований грамоты с гербом Украины. Об этом написало РИА «Новости».
По данным информагентства, инструктор по физкультуре нашла шаблон грамоты в интернете и распечатала его, не зная о значении герба. В управлении образования города ситуацию назвали «недопустимой».
«В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — пояснили в управлении.
В ведомстве отметили, что грамоты у детей уже изъяли. «Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведем беседы и экзамены по поводу знания российской символики», — добавили там.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что «дети — участники состязаний невольно стали объектами информационного давления». Он принес им и их родителям извинения и отметил, что детям выдали новые грамоты.
«Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — добавил глава города.