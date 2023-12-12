В Хабаровске детям выдали грамоты с гербом Украины. Сотрудников детсада ждут увольнения

«В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — пояснили в управлении.