Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по делу об изнасиловании

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во французском городе По, сообщает France Bleu. Его вызвали в полицейский участок на допрос в рамках предварительного расследования по делу об изнасиловании.
По данным France Info, летом прошлого года молодая женщина сообщила об изнасиловании. Она утверждает, что сперва у нее была сексуальная связь с писателем по обоюдному согласию, а затем еще одна — без.
Бегбедер известен не только как автор романов «99 франков» и «Любовь живет три года», но и как литературный критик и телеведущий. В 2016 году он был председателем жюри 24-го Фестиваля российского кино в Онфлере.