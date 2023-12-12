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Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по делу об изнасиловании

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:31

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во французском городе По, сообщает France Bleu. Его вызвали в полицейский участок на допрос в рамках предварительного расследования по делу об изнасиловании.

По данным France Info, летом прошлого года молодая женщина сообщила об изнасиловании. Она утверждает, что сперва у нее была сексуальная связь с писателем по обоюдному согласию, а затем еще одна — без.

Бегбедер известен не только как автор романов «99 франков» и «Любовь живет три года», но и как литературный критик и телеведущий. В 2016 году он был председателем жюри 24-го Фестиваля российского кино в Онфлере.

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Фредерик Бегбедер
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