«Я могу умереть, если забуду, как дышать»: на реддите выбирают самые смешные строчки песен

Реддитор с ником TimeyxWimey спросил у других пользователей, какие тексты песен кажутся им самыми нелепыми и смешными. Для референса он предложил строчку Хилари Дафф из песни «So Yesterday»: «Если свет не горит, то он выключен».
Пользователь с ником Ok-Land7757 привел слова из песни «Emotions» Дженнифер Лопес: «Мне хорошо, потому что мне не плохо».
А реддитор karmaismyboyfriendk вспомнил о фразе из трека Миранды Косгроув «Kissin U»: «Я могу умереть, если забуду, как дышать».
«2 Chainz — „Birthday Song“: „У нее большая попка, поэтому я называю ее большая попка“», — slaydiator.
«Chingy — „Balla Baby“: „Мне нравятся пуэрториканки или гаитянки, китаянки, японки или даже азиатки“», — процитировал пользователь Feedback_Thr0wAway.
Он предложил и еще один вариант: «Шон Кингстон — „Eenie Meenie“. „Она нерешительна… она не может решить“». «Строчки Кингстона становятся еще смешнее, если ты кричишь „Что это значит?!“ после его фразы „она нерешительна“. Поверьте, песня дает достаточно времени, чтобы это сделать», — подтвердил другой комментатор.
Пользователь Haus_of_Pancakes написал, что, хоть он и считает «Swish Swish» Кэти Перри лучшей песней с альбома «Witness», в итоге трек все равно портят смешные строчки: «Твоя игра слаба, тебе пора на пенсию, ты так же мил, как истекший купон».
«Текст „My Humps“ The Black Eyed Peas еще глупее, чем то, что я пел до того, как разучил его», — Visible_Writing7386.
Реддитор Royal_Teacher_1984 рассказал, что очень смеялся, когда впервые услышал «Comeback Story» Kings of Leon: «Я прошел милю в твоих ботинках (to walk in someone’s shoes — „поставить себя на чье-то место“. — Прим. ред.). Теперь я на милю дальше. И у меня твои ботинки».
«Я всегда считал, что строчки Эминема из „I’m Not Afraid“ заслуживают больше внимания. „Я делаю это для себя, ***** [к черту] мир, накормите его бобами, он полон газов (англ. — gassed up, еще одно значение — ‚сильно пьяный‘. — Прим. ред.), если думает, что может меня остановить“. Теперь я думаю только о планете пердежа», — Moth_McLampface.
«Ники Минаж — „Your Love“: „Когда я была гейшей, он был самураем. Я понимала его, хотя он говорил на тайском. Уверена, существуют слова, которые рифмуются со словом ‚самурай‘ и которые при этом более исторически достоверные“», — Lil_Artemis_92.
«У One Direction точно найдется множество вариантов для этого треда. Мой личный фаворит: „Если ты когда‑либо чувствуешь себя одиноко… перестань“», — orangeandclove.
«B.o.B — „Nothin’ on You“: „Детка, ты полный набор, к тому же ты платишь налоги“», — прокомментировал beezwhiz. «Финансовая ответственность — это важно», — подчеркнул другой пользователь.