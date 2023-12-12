«Я могу умереть, если забуду, как дышать»: на реддите выбирают самые смешные строчки песен

«Я всегда считал, что строчки Эминема из „I’m Not Afraid“ заслуживают больше внимания. „Я делаю это для себя, ***** [к черту] мир, накормите его бобами, он полон газов (англ. — gassed up, еще одно значение — ‚сильно пьяный‘. — Прим. ред.), если думает, что может меня остановить“. Теперь я думаю только о планете пердежа», — Moth_McLampface.