Мьянма опередила Афганистан по производству опиума

Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиума в 2023 году, передает The Guardian данные ООН. Афганистан потерял лидирующую позицию из‑за политики «Талибана»*.
В этом году Мьянма произвела около 1080 метрических тонн опия, необходимого для производства героина, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности. В апреле 2022-го талибы запретили выращивание мака в Афганистане — и производство опия сократилось на 95%, примерно до 330 тонн.
По данным ООН, оценочный объем «опиатной экономики» Мьянмы вырос до 1–2,4 млрд долларов, которые эквивалентны 1,7–4,1% ВВП страны в 2022 году. Пограничный регион между Мьянмой, Лаосом и Таиландом уже давно известен как рассадник незаконного производства и оборота наркотиков.
В докладе говорится, что низкий доступ к рынкам и государственной инфраструктуре, а также безудержная инфляция, «по всей видимости, сыграли значительную роль в принятии фермерами решений в конце 2022 года выращивать больше мака». По словам аналитиков, военные, которые свергли правительство страны и захватили власть в 2021 году, несерьезно относятся к борьбе с производством наркотика.
* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в РФ запрещена.