Мьянма опередила Афганистан по производству опиума

В докладе говорится, что низкий доступ к рынкам и государственной инфраструктуре, а также безудержная инфляция, «по всей видимости, сыграли значительную роль в принятии фермерами решений в конце 2022 года выращивать больше мака». По словам аналитиков, военные, которые свергли правительство страны и захватили власть в 2021 году, несерьезно относятся к борьбе с производством наркотика.