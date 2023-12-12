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Рекламная кампания Zara оскорбила палестинцев: в ней увидели насмешку над бомбардировками Газы

Максим Саблин
Сегодня в 17:56

Рекламная кампания Zara привела к бойкоту бренда. В фотосессии с курткой активисты разглядели насмешку над погибшими палестинцами и провели акции протеста по всему миру.

На прошлой неделе испанский ретейлер опубликовал в своих соцсетях фотосет для рекламы кожаной куртки. По замыслу его авторов, кампания должна была представить этот элемент гардероба в мастерской скульптора. В кадре можно увидеть разбитые скульптуры, куски камня и штукатурки. На одном из кадров модель Макменами стоит внутри деревянной коробки, на другой — держит на плечах похожую на человеческую фигуру, замотанную в белую ткань. На еще одном фото изображены мужчина и белая пыль. Сейчас все материалы удалены.

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Пропалестинские активисты увидели в фотосессии аллюзию на бомбардировки Газы. Особенно их внимание привлекли завернутые фигуры — в арабской культуре так хоронят мертвых. Кроме этого, кому‑то подвешенный кусок штукатурки напомнил карту Палестины от реки Иордан до Средиземного моря, а гипсовая пыль — белый фосфор, в применении которого в Газе правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвиняют Израиль.

Наконец, некоторые вспомнили слова старшей дизайнерки женской линейки Zara Ванессы Перилман в адрес палестинской модели Кахера Хархаша. В 2021 году в личной переписке сотрудница ретейлера написала ему: «Хочешь всем показать, что Израиль ужасная и злая страна? Меня от тебя тошнит. Но в индустрии все знают правду об Израиле и Палестине, я не прекращу защищать Израиль, а люди вроде тебя постоянно приходят и уходят. <…> Если бы у ваших было хоть какое‑то образование, никто бы не взрывал больницы и школы в Газе, за которые заплатил Израиль. В отличие от вас в Израиле детей не учат кидаться камнями в солдат».

В комментариях под постами Zara появились тысячи раздраженных сторонников палестинцев, в соцсетях также раскрутили хештег #BoycottZara, а также запустили петицию с требованием уволить Перилман за невежественное сообщение в 2021 году.

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Акции протеста против Zara прошли в Торонто и Монреале, Германии и Тунисе. В Монреале пришедшие люди исписали витрины магазина лозунгами в поддержку Газы и с критикой бренда.

Inditex пришлось отреагировать на возмущение в соцсетях. Представитель компании отметил, что она «сожалеет о недопонимании» и не хотела задеть ничьих чувств.

Также в посте сказано, что идея кампании была разработана в июле этого года, а снята в сентябре, задолго до трагедии на фестивале в Израиле 7 октября. «К сожалению, некоторые наши клиенты были оскорблены фотографиями и увидели в них нечто далекое от того, что было задумано», — говорится в посте.

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