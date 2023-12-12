Рекламная кампания Zara оскорбила палестинцев: в ней увидели насмешку над бомбардировками Газы

Наконец, некоторые вспомнили слова старшей дизайнерки женской линейки Zara Ванессы Перилман в адрес палестинской модели Кахера Хархаша. В 2021 году в личной переписке сотрудница ретейлера написала ему: «Хочешь всем показать, что Израиль ужасная и злая страна? Меня от тебя тошнит. Но в индустрии все знают правду об Израиле и Палестине, я не прекращу защищать Израиль, а люди вроде тебя постоянно приходят и уходят. <…> Если бы у ваших было хоть какое‑то образование, никто бы не взрывал больницы и школы в Газе, за которые заплатил Израиль. В отличие от вас в Израиле детей не учат кидаться камнями в солдат».