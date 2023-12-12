Российские школьники завоевали золото на Международной естественно-научной олимпиаде

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил ребят с победой: «Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам».