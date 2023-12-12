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Российские школьники завоевали золото на Международной естественно-научной олимпиаде

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

Все шесть российских школьников, которые участвовали в Международной естественно-научной олимпиаде (IJSO), завоевали золотые медали. Об этом говорится в телеграм-канале правительства РФ.

Олимпиада проходила в тайском Бангкоке и всего в ней участвовали 311 школьников из 55 стран. Они решали задачи по физике, химии и биологии.

Россию на олимпиаде представляли Федор Авдеев, Мария Мягкова и Владимир Беленький из Москвы, Роберт Битлев из Петербурга, Роман Кожевников и Мария Торкановская из Долгопрудного.

Все они получили золотые медали, а также специальный приз за экспериментальный тур. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил ребят с победой: «Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам».

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