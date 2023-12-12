В Петербурге теперь продают энергетики и зажигалки по паспорту

В Петербурге запрещено продавать энергетики несовершеннолетним с 2019 года, а товары со сжиженным газом — с апреля 2023-го. За нарушения положены штрафы. Однако раньше у продавцов не было возможности проверить документы, которые подтверждают возраст покупателя, жаловались местные депутаты.