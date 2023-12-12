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В Петербурге теперь продают энергетики и зажигалки по паспорту

Семён Гудошников
Сегодня в 14:06

В Петербурге продавцы теперь могут потребовать у покупателей паспорт при продаже энергетических напитков и зажигалок. Такой закон подписал губернатор города Александр Беглов.

«Закон направлен на содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних и формированию у них навыков здорового образа жизни», — отметили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге запрещено продавать энергетики несовершеннолетним с 2019 года, а товары со сжиженным газом — с апреля 2023-го. За нарушения положены штрафы. Однако раньше у продавцов не было возможности проверить документы, которые подтверждают возраст покупателя, жаловались местные депутаты.

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Александр Беглов
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